Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстияИзвестия 06:23
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определённых местах в бытовом отсеке. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определённое место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТВ Центр 06:03
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Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.
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Обновлено в 11:18
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RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
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Мемфис Депай: «Мы разочарованы»
Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай дал комментарий после матча квалификации Евро-2020 с Германией (2:3).
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Здоровье
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Смартфоны Samsung Galaxy S10 на SoC Exynos 9820 быстро разряжаются
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Что касается Samsung Galaxy A60, то у него экран получит диагональ 6,3 дюйма, а за автономность будет отвечать батарея на 3410 мА•ч. В данном случае размеры смартфона будут таковы: 155,2 х 73,9 х 7,9 мм.
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Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
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