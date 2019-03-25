Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстияИзвестия 06:23

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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Дмитрий Рогозин
У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определённых местах в бытовом отсеке. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определённое место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТВ Центр 06:03

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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