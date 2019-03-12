Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстияRT на русском 02:51
«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.
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Космос
Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
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