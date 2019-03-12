В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстияRT на русском 02:51

«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.

В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия

Космос Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2 Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Экономика Смольный: средняя зарплата в Петербурге составила 61 тысячу рублей В понедельник, 25 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию в Петербурге Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге средняя заработная плата достигла значения в 61 тысячу рублей.

Армия и оружие В США оценили эффективность российского Су-35С Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.

Политика Россия отказалась направлять своих наблюдателей на украинские выборы Россия вынуждена отказаться от направления своих наблюдателей на украинские выборы, из опасений, что там они могут подвергнуться необоснованному преследованию со стороны властей.

Происшествия В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу 11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.

Космос Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн «Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.

Политика Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.

Общество Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Брянске Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.

Футбол Испания обыграла «Валенсию» в матче легенд Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Общество Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.

Политика Украине предрекли экологическую катастрофу Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды.

Авто В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.

Политика Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.