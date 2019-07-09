Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотикиREGNUM 01:57
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества. Следы препаратов присутствовали в пяти образцах, говорится в опубликованном 9 июля отчете организации.
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с чего всё началось
– Проблема в том, что, когда вы потребляете мясо с антибиотиками и они попадают в ваш организм, это может вызвать его резистентность на их действие при лечении различных болезней, – пояснил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.Роскачество01:00
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Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
Обновлено в 03:41
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
Обновлено вчера в 04:13
Футбол
Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут
Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Космос
Фото дня: космическая «вишня» в цвету
Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе
Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Футбол
Два клуба из Китая интересуются Наингголаном
Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика
Сбербанк запустил «Маркет» для размена монет
Сбербанк запустил в пробном режиме b2b-площадку по размену российских монет.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню
Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом
В Приморье сотрудники Росгвардии нашли восьмилетнюю девочку, которая пропала в поселке Трудовое.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Ордер на задержание 176 военных выдали в Турции
Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных.
Обновлено в 02:12
Культура
Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд» на СТС
В настоящее время съемки проходят во Франции Сергей Шнуров будет вести новую версию телеигры "Форт Боярд" на СТС, съемки которой сейчас проходят во Франции.
Обновлено вчера в 09:22
Кино
Кончаловский осенью завершит съемки фильма «Дорогие товарищи»
Съемки фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" про расстрел мирной рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году завершатся осенью.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика
Илья Яшин полагает, что его решили снять с выборов в Мосгордуму
Согласно опросу Левада Центра, Илья Яшин лидирует по популярности среди кандидатов в Мосгордуму по 45 округу.
Обновлено в 03:30
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Политика
Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу
Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:31
Политика
В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию
"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27