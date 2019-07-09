Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотикиREGNUM 01:57

Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества. Следы препаратов присутствовали в пяти образцах, говорится в опубликованном 9 июля отчете организации.
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с чего всё началось

Мясо в бургерах и антибиотики: есть ли повод для опасений?

– Проблема в том, что, когда вы потребляете мясо с антибиотиками и они попадают в ваш организм, это может вызвать его резистентность на их действие при лечении различных болезней, – пояснил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.
Роскачество01:00

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Роскачество проверило бургеры в популярных сетевых заведениях

Аргументы и Факты01:55

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

RT на русском01:20

В «Роскачестве» выявили бургеры с самыми большими котлетами

Известия01:00

В «Биг Маке» «Макдоналдса» и «Шефбургере» KFC нашли антибиотики

РБК01:00

Роскачество посчитало калории в бургерах

Российская газета01:00

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах. Их доля не превышает норму

ТАСС01:12

Роскачество выяснило, какие бургеры самые лучшие

Комсомольская правда01:00
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
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Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

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В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus

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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

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Происшествия

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Футбол

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Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 02:28
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
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Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

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Обновлено в 03:51
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика

Сбербанк запустил «Маркет» для размена монет

Сбербанк запустил в пробном режиме b2b-площадку по размену российских монет.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню

Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом

В Приморье сотрудники Росгвардии нашли восьмилетнюю девочку, которая пропала в поселке Трудовое.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Ордер на задержание 176 военных выдали в Турции

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных.
Обновлено в 02:12
Культура

Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд» на СТС

В настоящее время съемки проходят во Франции Сергей Шнуров будет вести новую версию телеигры "Форт Боярд" на СТС, съемки которой сейчас проходят во Франции.
Обновлено вчера в 09:22
Кино

Кончаловский осенью завершит съемки фильма «Дорогие товарищи»

Съемки фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" про расстрел мирной рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году завершатся осенью.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Политика

Илья Яшин полагает, что его решили снять с выборов в Мосгордуму

Согласно опросу Левада Центра, Илья Яшин лидирует по популярности среди кандидатов в Мосгордуму по 45 округу.
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Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
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Политика

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:31
Политика

В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию

"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
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Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

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Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Интернет

Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете

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Шоу-бизнес

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Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
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Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
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