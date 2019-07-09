Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотикиВедомости 04:28
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет. В продукции нескольких сетей были обнаружены «малые дозы» антибиотиков, говорится в сообщении Роскачества.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
– Проблема в том, что, когда вы потребляете мясо с антибиотиками и они попадают в ваш организм, это может вызвать его резистентность на их действие при лечении различных болезней, – пояснил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.Роскачество01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Политика
Три депутата ЗСК вошли в топ-100 богатейших чиновников РФ
Три депутата Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) вошли в число 100 богатейших госслужащих России по итогам декларационной кампании 2019 года.
Обновлено в 05:44
Экономика
«Эконалог» на авиарейсы из Франции появится в 2020 году
Франция введет "эконалог на авиатранспорт" с 2020 года на все рейсы с территории страны, сумма будет различаться в зависимости от класса рейса, достигая 18 евро за полет, заявила французский министр транспорта Элизабет Борн, трансляцию ее выступления разместили в Twitter Елисейского дворца.
Обновлено в 07:31
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Футбол
Глава РПЛ исключил варианты расширения лиги до 2022 года
Ранее идею с расширением РПЛ до 18 команд раскритиковал бывший президент РФС и экс-министр спорта Виталий Мутко.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Опубликованы подробные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note10+
Источник опубликовал подробные характеристики смартфона Samsung Note 10+, дебют которого должен случиться 7 августа.
Обновлено в 00:56
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Крупнейший европейский океанариум горел в Испании
Обновлено в 07:30
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Авто
Porsche Taycan дебютировал в Гудвуде
Первый электрический спорткар немецкой марки впервые дебютировал в Великобритании с минимальным камуфляжем.
Обновлено 07 июля в 13:19
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Савченко приедет в ДНР для предвыборной агитации
Депутат Рады Надежда Савченко собралась посетить ДНР, чтобы «поговорить с людьми» в рамках предвыборной компании в парламент.
Обновлено в 02:18
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика
Песков заявил о росте доверия россиян к полиции
Россияне всё больше доверяют работе правоохранительных органов, однако существуют отдельные инциденты, связанные с незаконными действиями полиции, повторения которых недопустимы.
Обновлено в 06:57
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»
Возможный пересмотр судебного вердикта по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из значительных рисков.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Футбол
Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
Обновлено в 07:18
Политика
Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента
Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Политика
Лукашенко не планирует «что-то тайно решать» с Путиным на Валааме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Крабовые порядки. Как браконьеры раскрыли агента ФСБ — и пошли под суд
Бизнесмен и бывший сотрудник ФСБ стали фигурантами уголовного дела за то, что раскрыли действующего агента Федеральной службы безопасности.
Обновлено в 06:44
Транспорт
В Москве на неделю закроют девять станций красной ветки метро
Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Университет» до «Коммунарки» закроют с 13 по 20 июля включительно.
Обновлено в 04:39
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки и госуслуг инвалидами
Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий лицам с ограниченными возможностями подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде.
Обновлено в 08:02