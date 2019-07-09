– Проблема в том, что, когда вы потребляете мясо с антибиотиками и они попадают в ваш организм, это может вызвать его резистентность на их действие при лечении различных болезней, – пояснил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.

с чего всё началось

Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет. В продукции нескольких сетей были обнаружены «малые дозы» антибиотиков, говорится в сообщении Роскачества.

В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики

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