Политика

В бундестаге заявили о вкладе России в объединение ГерманииРБК 03:46

По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских. Кроме того, «друзья из России» помогли, как сказал вице-председатель, предотвратить убийства и вмешательство берлинского охранного полка «Феликса Э. Дзержинского».
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с чего всё началось
«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF
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СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»

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МИД РФ прокомментировал события в Киргизии

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