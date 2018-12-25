Политика

В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»
Известия
15:13

В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Известия15:13
Юрген Триттин
В то время как Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя.
— Юрген Триттин, немецкий политикГазета.Ru 16:34

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В бундестаге объяснили позицию по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru16:34

В Германии заявили, что «Северный поток - 2» не сделает ЕС односторонне зависимым от РФ

ТАСС15:21

В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»

Известия15:13

Эксперт прокомментировал слова депутата бундестага о «Северном потоке — 2»

RT на русском15:54

В бундестаге заявили о взаимной зависимости от «Северного потока - 2»

Московский Комсомолец14:51

В Германии развеяли опасения о зависимости ЕС от России из-за «Северного потока — 2»

РЕН ТВ14:30

Бундестаг отрицает зависимость от «Северного потока — 2»

News.ru14:11
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Политика

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались почти четыре часа

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили израильский удар по Дамаску

Обновлено в 15:58
Политика

Правительство опубликовало новый украинский санкционный список

Российское правительство опубликовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины.
Обновлено в 10:34
Политика

Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено в 12:33
Политика

Путин поддержал идею усиления контроля над мигрантами

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов, обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием.
Обновлено в 14:46
Политика

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Политика

Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Обновлено в 10:50
Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ в Сирии

Коалиция во главе с США продолжает операцию, направленную на борьбу с террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, заявили в пресс-службе объединения.
Обновлено в 12:40
Политика

США хотели создать биолабораторию в Крыму

США планировали создать в Крыму биолабораторию по типу центра Лугара в Грузии.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Опрос выявил изменения в отношении россиян к армии

Отношение граждан России к армии страны за последние 5–7 лет улучшилось, вырос престиж и уверенность в вооруженных силах.
Обновлено в 14:39
Политика

Трамп рассказал, как долго продлится шатдаун

Правительство США не возобновит работу до тех пор, пока демократы в конгрессе не проголосуют за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Басурин заявил о подготовке Киевом провокации в Донбассе

Украина готовит провокацию в Донбассе, чтобы потом обвинить в этом Россию и самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
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