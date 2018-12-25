Политика
В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»
В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»Известия15:13
В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Известия15:13
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В то время как Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя.
— Юрген Триттин, немецкий политикГазета.Ru 16:34
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Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались почти четыре часа
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили израильский удар по Дамаску
Обновлено в 15:58
Политика
Правительство опубликовало новый украинский санкционный список
Российское правительство опубликовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины.
Обновлено в 10:34
Политика
Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено в 12:33
Политика
Путин поддержал идею усиления контроля над мигрантами
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов, обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием.
Обновлено в 14:46
Политика
Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1
Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Политика
Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Обновлено в 12:50
Политика
Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале
Обновлено в 10:50
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ в Сирии
Коалиция во главе с США продолжает операцию, направленную на борьбу с террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, заявили в пресс-службе объединения.
Обновлено в 12:40
Политика
США хотели создать биолабораторию в Крыму
США планировали создать в Крыму биолабораторию по типу центра Лугара в Грузии.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Опрос выявил изменения в отношении россиян к армии
Отношение граждан России к армии страны за последние 5–7 лет улучшилось, вырос престиж и уверенность в вооруженных силах.
Обновлено в 14:39
Политика
Трамп рассказал, как долго продлится шатдаун
Правительство США не возобновит работу до тех пор, пока демократы в конгрессе не проголосуют за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Басурин заявил о подготовке Киевом провокации в Донбассе
Украина готовит провокацию в Донбассе, чтобы потом обвинить в этом Россию и самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35