В то время как Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя.

В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.

Политика Политика Переговоры Путина и Лукашенко продолжались почти четыре часа

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили израильский удар по Дамаску

Политика Политика Правительство опубликовало новый украинский санкционный список Российское правительство опубликовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины.

Политика Политика Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.

Политика Политика Путин поддержал идею усиления контроля над мигрантами Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов, обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием.

Политика Политика Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1 Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.

Политика Политика Косачёв предложил создать «список Браудера» из зарубежных политиков Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.

Политика Политика Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Политика Политика Путин подписал закон о любительской рыбалке Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ в Сирии Коалиция во главе с США продолжает операцию, направленную на борьбу с террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, заявили в пресс-службе объединения.

Политика Политика США хотели создать биолабораторию в Крыму США планировали создать в Крыму биолабораторию по типу центра Лугара в Грузии.

Армия и оружие Армия и оружие Опрос выявил изменения в отношении россиян к армии Отношение граждан России к армии страны за последние 5–7 лет улучшилось, вырос престиж и уверенность в вооруженных силах.

Политика Политика Трамп рассказал, как долго продлится шатдаун Правительство США не возобновит работу до тех пор, пока демократы в конгрессе не проголосуют за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Армия и оружие Армия и оружие Басурин заявил о подготовке Киевом провокации в Донбассе Украина готовит провокацию в Донбассе, чтобы потом обвинить в этом Россию и самопровозглашенные ДНР и ЛНР.