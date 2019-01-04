Политика
Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году. Как заявил Визе в интервью Pfälzische Merkur, это связано с тем, что в прошлом году Россия якобы демонстрировала крайне непредсказуемую политику.
RT на русскомвчера в 21:57
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Происшествия
В Магнитогорске опознали всех погибших после обрушения жилого дома
Обновлено в 00:50
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
В бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией
Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Арестованный в России американец оказался также британским подданным
Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является не только гражданином США, но и подданным Великобритании.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция
Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Президент Бразилии обеспокоен военными учениями России в Венесуэле
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что крайне обеспокоен недавними военными учениями Российской Федерации в Венесуэле.
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии
Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты
Первый складной Xiaomi показали на видео
В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области
По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Палата представителей США приняла проект бюджета
Палата представителей конгресса США в четверг приняла два законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных ведомств до 30 сентября.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
На Украине начали расследовать попытку захвата власти
Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Политика
На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла
Тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который был отправлен на Украину в преддверии праздничного богослужения 7 января, задержали на местной таможне.
Обновлено вчера в 12:31
Хоккей
Кучеров набрал 4 очка и помог «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес Кингз»
Обновлено в 01:31
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено 02 января в 18:18
Происшествия
В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».
Обновлено в 00:01
Политика
Правительство Ирландии подготовило законы на случай «жесткого» Brexit
В декабре 2018 года правительство Ирландии представило всеобъемлющий план действий на случай "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами.
Обновлено вчера в 15:07
Хоккей
Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Магнитогорске спасли из квартир поврежденного дома животных
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено 02 января в 18:49