Армия и оружие

В бундестаге призвали распустить НАТОURA.Ru 00:54

«НАТО не просто устарело: сегодня альянс представляет серьезную угрозу для мировой безопасности», — отметил в интервью изданию депутат бундестага Александр Ной. Он призвал «наконец-то одуматься» и выйти Германии из Североатлантического альянса, пока «еще не стало слишком поздно».
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Депутат бундестага призвал распустить НАТО, «показавшую истинное лицо»

РИА Новостивчера в 23:09

В Германии призвали распустить НАТО

Lenta.ru02:31

Немецкий депутат призвал распустить НАТО

Известия00:14

Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»

Московский Комсомолец00:02

В бундестаге призвали к роспуску НАТО

Газета.Ruвчера в 23:50

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

RT на русскомвчера в 23:39

Немецкий эксперт оценил призыв депутата Бундестага распустить НАТО

Взгляд.ру05:52
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Авто

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Политика

Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Футбол

Фарфан вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Зенитом»

Встреча 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве.
Обновлено в 09:48
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Общество

Названы самые востребованные в России вакансии

Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий.
Обновлено в 01:39
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 01:36
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
Обновлено в 05:33
Наука

Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено 03 апреля в 07:17
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс в день 50-летия пожелала всем счастья

Актриса Эвелина Бледанс поздравила саму себя с 50-летним юбилеем и пожелала - уже своим поклонникам - быть счастливыми.
Обновлено в 09:28
Музыка

Maruv показала клип на песню для «Евровидения»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, выпустила клип на песню Siren Song.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Общество

Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу

В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри снова набрала лишний вес

Известная американская певица Мэрайя Кэри снова набрала лишний вес.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Петербурге украли пушку 1940 года

По данным полиции, неизвестный выкрал пушку 1940 года выпуска из арендуемого ангара.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На стройплощадке у станции метро «Проспект Славы» упал автокран

Днём в пятницу, 5 апреля, опрокинулся кран, участвовавший в возведении пешеходного перехода у строящейся станции метро «Проспект Славы».
Обновлено в 09:45
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика

Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги

Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
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