Армия и оружие
В бундестаге призвали распустить НАТОURA.Ru 00:54
«НАТО не просто устарело: сегодня альянс представляет серьезную угрозу для мировой безопасности», — отметил в интервью изданию депутат бундестага Александр Ной. Он призвал «наконец-то одуматься» и выйти Германии из Североатлантического альянса, пока «еще не стало слишком поздно».
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Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»
Московский Комсомолец00:02
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В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
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В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
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Армия и оружие
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Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
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