Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.

с чего всё началось

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва неоднократно отвергала все обвинения и приняла ответные меры.

В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму

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