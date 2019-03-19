В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против РоссииРоссийская газета 10:12

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.

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Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены. Такое мнение высказал депутат бундестага Штефан Койтер, выступая на заседании программного комитета V Ялтинского международного экономического форума.

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

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