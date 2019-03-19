В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против РоссииРоссийская газета 10:12

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.

с чего всё началось

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены. Такое мнение высказал депутат бундестага Штефан Койтер, выступая на заседании программного комитета V Ялтинского международного экономического форума.

Экономика Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Политика Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Общество Свинку Пеппу обвинили в сексизме Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.

Происшествия Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".

Политика Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покидает свой пост.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Хоккей Любой ваш Капризов: «Динамо» стремится спасти серию с ЦСКА "Динамо" – ЦСКА Красно-синие в первой игре разгромили бело-голубых (4:1), и это дало повод думать, что победитель регулярного чемпионата спокойно пройдет в финал конференции по итогам четырех встреч.

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Футбол Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси» Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Политика Песков рассказал об ожиданиях от нового президента Украины В Кремле хотели бы, чтобы пост президента Украины занял "трезво оценивающий реальность" и "политически мудрый человек".

Политика Путин захотел мобилизовать петербургскую молодежь Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Юлия Аблец на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о введении в Санкт-Петербурге, где она работает председателем комитета по молодежной политике, формулы «35 на 35», направленной на привлечение молодежи в государственный сектор.

Политика Стало известно о содержании разговора Путина и Назарбаева Объявивший сегодня об отставке с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным говорил о продолжении регулярных контактов с главой российского государства в будущем.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Происшествия Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой опроверг слухи вокруг смерти дочери Мужчина опроверг слухи о том, что артистке перед смертью ампутировали ногу, и отмел все обвинения в адрес врачей.

Политика Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.