В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против РоссииРоссийская газета 10:12

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.

с чего всё началось

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены. Такое мнение высказал депутат бундестага Штефан Койтер, выступая на заседании программного комитета V Ялтинского международного экономического форума.

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Армия и оружие Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Космос NASA предупредило, что к Земле приближается крупный астероид Объект должен максимально сблизиться с планетой 22 марта Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем отделяет планету от Луны, сообщает сайт NASA.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Политика В Германии потребовали изгнать из страны посла США В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».

Шоу-бизнес Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.

Армия и оружие Военные Израиля арестовали семерых палестинцев Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.

Гаджеты Apple представила новые модели iMac Американская корпорация Apple впервые за два года представила новые модели iMac, сообщают «Ведомости».

Авто Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.

Футбол Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020 Портал Squawka в своем твиттере опубликовал мяч, которым будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020.

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.

Политика Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Политика Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.

Происшествия В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.

Здоровье В Москве внедряют новый стандарт поликлиник В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.

Космос Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.

Шоу-бизнес Симоньян и Кеосаян ждут ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".

Технологии Сервис Spotify официально появится в РФ этим летом Летом 2019-го года в России может заработать музыкальный стриминг-сервис Spotify, который, как считают специалисты Sberbank CIB, серьезно изменит баланс сил на отечественном рынке.