Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против РоссииРоссийская газета 10:12
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены. Такое мнение высказал депутат бундестага Штефан Койтер, выступая на заседании программного комитета V Ялтинского международного экономического форума.
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с чего всё началось
Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.РИА Новости09:30
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Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
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Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»
Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
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Обновлено в 14:33
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
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Обновлено в 14:19
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
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Политика
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Обновлено в 15:58
Политика
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В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел.
Обновлено в 13:16
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
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Политика
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Попытки расшатать ситуацию в Алжире очевидны, Россия выступает против любого вмешательства во внутренние процессы страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:02
Политика
В Праге выявили группу российских хакеров, связанных с ФСБ
В Чехии контрразведка выявила группу российских хакеров, которых подозревают в совершении кибератак в Чехии и других странах Евросоюза.
Обновлено в 09:47
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу
Обновлено в 15:24
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём
Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
Обновлено в 08:20
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной попала в больницу
Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено в 09:02
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Политика
Турция не намерена оправдываться перед США за покупку российских С-400
Анкара не должна оправдываться перед Вашингтоном в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай.
Обновлено в 06:59
Политика
Шойгу прибыл в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Глава российского военного ведомства в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание президента РФ.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05