Политика

Немецкий депутат призвал отменить санкции против РоссииРамблер 11:33

Депутат немецкого парламента Штефан Койтер призвал отменить санкции в отношении России, принятые после присоединения Крыма, пишет РИА «Новости».
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В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.
РИА Новости09:30

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В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Газета.Ru12:20

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Российская газета10:12

В Бундестаге призвали срочно отменить санкции ЕС против России из-за Крыма

РЕН ТВ09:27

Германия призвала «срочно прекратить» санкции против России

Национальная служба новостей09:39

В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму

РИА Новости09:30

Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России

RT на русском09:29

В бундестаге призвали срочно отменить «крымские» санкции Евросоюза против РФ

Life.ru10:11
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Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Происшествия

50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Политика

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Обновлено в 09:05
Спорт

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Экономика

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Финансы

ЦБ уменьшил оценку «дыры» в капитале банка «Агросоюз» до 14,7 млрд руб

Банк России снизил оценку разницы между величиной активов и обязательств попавшего под санкции США банка "Агросоюз" на 600 миллионов рублей, до 14,7 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.
Обновлено в 10:31
Наука

Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Обновлено в 12:41
Здоровье

Названы самые распространенные в России детские заболевания

Обновлено в 02:43
Происшествия

Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста

Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника

Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Космос

Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25»

Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.
Обновлено в 10:34
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Общество

Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём

Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
Обновлено в 08:20
Авто

«Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

«Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.
Обновлено в 10:22
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика

Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.
Обновлено в 05:52
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Хоккей

«Тампа-Бэй» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Обновлено в 02:54
Футбол

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair play

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ" по делу о финансовом fair play.
Обновлено в 12:46
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Здоровье

В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом

Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой

Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
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