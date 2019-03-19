Немецкий депутат призвал отменить санкции против РоссииРамблер 11:33

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.

с чего всё началось

Депутат немецкого парламента Штефан Койтер призвал отменить санкции в отношении России, принятые после присоединения Крыма, пишет РИА «Новости».

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