Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против РоссииРамблер 11:33
Депутат немецкого парламента Штефан Койтер призвал отменить санкции в отношении России, принятые после присоединения Крыма, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось
Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.РИА Новости09:30
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