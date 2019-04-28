Политика
В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на РоссиюРИА Новости вчера в 22:14
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина без макияжа короновала себя
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты
Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Общество
Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Общество
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:57
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Религия
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня
В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским
«Вышел мужчина, который стал препятствовать сотрудникам полиции, угрожал ножом, выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:06
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Дана Борисова оценила ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Пенелопа Крус – испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар»
В 2009 году Пенелопа Крус получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» режиссера Вуди Аллена.
Обновлено в 02:54
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля
Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
Ранее Иран согласился не создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками в обмен на снятие санкций.
Обновлено в 04:00