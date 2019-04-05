Армия и оружие

В бундестаге призвали к роспуску НАТОГазета.Ru вчера в 23:50

Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe. По его мнению, альянс представляет собой угрозу для мировой безопасности.
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Депутат бундестага призвал распустить НАТО, «показавшую истинное лицо»

РИА Новостивчера в 23:09

Немецкий депутат призвал распустить НАТО

Известия00:14

Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»

Московский Комсомолец00:02

В Бундестаге призвали распустить НАТО

Взгляд.рувчера в 23:56

В бундестаге призвали к роспуску НАТО

Газета.Ruвчера в 23:50

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

RT на русскомвчера в 23:39

В бундестаге призвали распустить НАТО

URA.Ru00:54
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Сергей Овчинников – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке», Гончаренко и Сёмине

«Ем раз в день, но что хочу и сколько хочу» В предыдущий раз Овчинников был в гостях у «Чемпионата» четыре с лишним года назад.
Обновлено в 01:30
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»

Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

«Магнит» хотел купить «Ленту» в марте

Второй по обороту ритейлер в России «Магнит» 11 марта предложил ритейлеру №3 — «Ленте» изучить возможное слияние.
Обновлено в 02:50
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях

Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Авто

«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок

Новый сервис предоставит возможность заказать грузоперевозки по двум тарифам. Также можно будет использовать услугу грузчика.
Обновлено вчера в 13:15
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игры The Witness

Обновлено в 01:34
Экономика

Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:39
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Политика

Министр финансов Саратовской области ушел в отставку

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 01:47
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Кино

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Прощание с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелией, который умер в четверг на 89-м году жизни, пройдет в московском Доме кино, дата пока не определена.
Обновлено вчера в 08:52
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Матч закончился победой "Авангарда" со счетом 4:2. На последней секунде третьего игрового отрезка между собой сцепились по два игрока из каждой команды.
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу

Артист и инструктор по йоге уже воспитывают четверых детей и пятый малыш тоже желанный, но дела идут не лучшим образом.
Обновлено в 01:52
Политика

Локоть примет участие в выборах мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах нового градоначальника, об этом он заявил на международном форуме «Городские технологии» в пятницу в новосибирском «Экспоцентре».
Обновлено в 01:21
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
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