Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТОГазета.Ru вчера в 23:50
Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe. По его мнению, альянс представляет собой угрозу для мировой безопасности.
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Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»
Московский Комсомолец00:02
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