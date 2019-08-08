с чего всё началось

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских. По его словам, бывшие граждане ГДР понимают вклад "друзей из России" в объединение Запада и Востока, поэтому в большей степени выступают против антироссийских санкций.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Футбол Форвард сборной Бразилии Жезус дисквалифицирован на два месяца Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса на два месяца.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.

Общество МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.

Происшествия В центре Магадана полицейские застрелили медведя На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.

Политика Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Происшествия В Ачинске разослали ложное сообщение о повторной эвакуации Жителям Ачинска и Ачинского района случайно повторно отправили смс об эвакуации.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.

Происшествия МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Экономика Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2 Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.

Энергетика Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Технологии Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).

Происшествия В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.