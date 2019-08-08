с чего всё началось

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских. По его словам, бывшие граждане ГДР понимают вклад "друзей из России" в объединение Запада и Востока, поэтому в большей степени выступают против антироссийских санкций.

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

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