Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение ГерманииГазета.Ru 05:04
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских. По его словам, бывшие граждане ГДР понимают вклад "друзей из России" в объединение Запада и Востока, поэтому в большей степени выступают против антироссийских санкций.
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с чего всё началось
«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF.Известиявчера в 23:00
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Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Российская газетавчера в 22:13
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