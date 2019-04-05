Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТОРБК 04:27
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить. Такое мнение высказал депутат Левой партии бундестага (Die Linke) Александр Ной, пишет Die Freiheitsliebe.
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Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»
Московский Комсомолец00:02
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Армия и оружие
В НАТО объявили об усилении поддержки Украины и Грузии в Черном море
Глава Альянса Йенс Столтенберг в четверг заявил, что государства-члены НАТО пришли к согласованию пакета мер, направленных на усиление поддержки Украины и Грузии в Черном море.
Обновлено в 01:19
Политика
Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко
Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов
В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
Обновлено в 07:57
Технологии
Агрегаторы такси тестируют систему контроля рабочего времени водителей
Как говорится в пресс-релизе компаний, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сейчас тестируют систему, которая позволит контролировать, сколько водитель такси находится за рулем.
Обновлено в 05:36
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика
Мэром Кургана единогласно избран Андрей Потапов
В результате прошло голосование депутатов, по итогам которого единогласно был избран градоначальником Андрей Потапов.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Футбол
«Зенит» готовится к матчу с «Локомотивом»
После 21-го тура именно команда Юрия Семина следует за зенитовцами в турнирной таблице.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Общество
Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги
На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).
Обновлено в 08:22
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Космос
Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды
Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Авто
«Нива» сегодня отмечает 42-й день рождения
42 года назад 5 апреля 1977 года сошел с конвейера первый советский внедорожник ВАЗ-2121, известный как «Нива» или Lada 4X4.
Обновлено в 07:40
Транспорт
На строительство ЕКАД свердловские власти получат ещё 300 млн
Власти Свердловской области в 2019 году получат ещё 300 млн рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Франция выведет свои войска из Сирии и Ирака
По словам официального представителя французских вооруженных сил Патрика Штайгера, причина вывода войск из САР и Ирака вполне очевидная — активная фаза войны с боевиками террористической организации "Исламское государство"* уже давно подошла к концу.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Путешествия
Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что финансовая организация много раз нарушала нормативы регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также и финансирования терроризма.
Обновлено в 01:49
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49