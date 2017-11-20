Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТОРоссийская газета 02:37
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить. Такое мнение высказал депутат бундестага Александр Ной в авторской статье, опубликованной на портале Die Freiheitsliebe.
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Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»
Московский Комсомолец00:02
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Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Транспорт
Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд
Рельсы с канатами Австрийская компания Doppelmayr направила на рассмотрение в Шереметьево проект строительства наземной рельсовой дороги, соединяющей северный и южный терминальные комплексы аэропорта, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров.
Обновлено в 05:59
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Кино
В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»
Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Политика
В Кремле оценили призыв Трампа снизить траты на вооружение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа снизить траты на вооружение.
Обновлено в 05:18
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Морадашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей
Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:46
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие
В Китае сертифицировали российский Ми-171
Напомним, в конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем ВК-2500-03, где были показаны транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров, а также полеты с водосливным устройством.
Обновлено в 06:08
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика
Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.
Обновлено в 04:20
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Кому достанется наследство режиссера Георгия Данелии
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Жасмин хотела уйти от мужа из-за его ревности
Естественно, как отмечает Жасмин, ей хотелось бы больше времени проводить с семьей, но сложившуюся ситуацию она воспринимает как испытание на прочность семьи.
Обновлено в 03:56
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Технологии
В России появится новая криптобиржа. На этом можно заработать $100 000
Соревнование начнется 25 апреля в 20:00 по московскому времени и продлится два часа, участники получат 30 000 турнирных долларов, ими можно будет торговать на компьютере, планшете или смартфоне.
Обновлено в 04:34
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах
На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05