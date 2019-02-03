В бундестаге предложили России разместить ракеты 9М729 за УраломRT на русском 09:22

Как сообщает Frankfurter Allgemeine, с таким предложением выступили депутаты бундестага от ХДС и СДПГ. По мнению Родерика Кизеветтера из ХДС и Рольфа Мютцениха из СДПГ, Россия могла бы разместить комплексы за Уралом, чтобы радиус их действия не достигал Европы.

В бундестаге предложили России разместить ракеты 9М729 за Уралом

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