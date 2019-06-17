Политика
В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 20:49
Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства "Северного потока — 2". По его мнению, Вашингтон таким образом "защищает" Берлин от Москвы.
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Немецкий депутат призвал США отказаться от шантажа из-за «Северного потока — 2»
Известиявчера в 21:48
Депутат из Германии ответил на угрозы США по поводу «Северного потока-2»
Аргументы и Фактывчера в 21:12
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Экономика
Власти Набережных Челнов планируют назвать улицу в честь китайской корпорации
Одна из улиц в Набережных Челнах (Татарстан) получит название в честь крупного китайского производителя электроники и бытовой техники Haier.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом
Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары.
Обновлено в 03:10
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В США на выпускном вечере произошла стрельба
В американском городе Филадельфия на выпускном вечере произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Обновлено в 00:37
Общество
На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»
Обновлено в 00:11
Общество
Никита Михалков запустит сеть винных ресторанов
Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
Обновлено в 03:11
Технологии
Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»
Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юге столицы
Обновлено в 03:07
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов
«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.
Обновлено в 02:24
Общество
На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов
Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Полугодовалый ребенок отравился цветком ландыша в Новосибирске
В детскую городскую больницу поступил полугодовалый малыш с признаками отравления. Мама купила букетик, положила в коляску.
Обновлено 15 июня в 06:01
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Культура
Могилу Крылатова на Митинском кладбище посетили лишь внучка и продюсер фильма о Началовой
Сердце великого советского и российского композитора Евгения Крылатова остановилось ровно 40 дней назад, 8 мая.
Обновлено вчера в 11:58
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В здании администрации президента Украины могут сделать музей
Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена перенести администрацию президента Украины в другое место, а в здании на улице Банковой сделать музей.
Обновлено в 01:00
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Обновлено в 01:05
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Экономика
JPMorgan поднял рейтинг акций Аэрофлота до «выше рынка» и оценку на 20%
JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 98 рублей до 118 рублей за штуку, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:47
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Наука
Западные ученые рассказали о «жуткой птице», появившейся в небе перед Чернобыльской катастрофой
Обновлено вчера в 12:42
Финансы
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
Лучшим игроком матча признан Эдинсон Кавани. Уругвай 15 раз становился обладателем Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:03