Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под ПрохоровкойГазета.Ru вчера в 12:52
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
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Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости вчера в 14:54
с чего всё началось
Директор констатировала, что Die Welt ссылается на данные немецкого историка Карла-Хайнца Фризера, который около 15 лет назад выступал на конференции в НИИ военной истории в Москве "с этой же цифрой, что было подбито пять немецких танков".Интерфаксвчера в 08:35
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Как в мире отреагировали на призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
RT на русскомвчера в 15:51
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