Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под ПрохоровкойГазета.Ru вчера в 12:52

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
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