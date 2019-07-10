Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под ПрохоровкойГазета.Ru вчера в 12:52
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
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Как в мире отреагировали на призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
RT на русскомвчера в 15:51
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Политика
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