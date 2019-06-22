В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с РоссиейRT на русском вчера в 23:38

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Политика Порошенко обозначил цели своей партии на выборах в Раду Бывший президент Украины Петр Порошенко обозначил цели своей партии «Европейская солидарность» на досрочных выборах в Верховную раду.

Политика Путин запретил авиаперелеты в Грузию Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".

Наука Вакцину от рака начали испытывать на собаках В США начали исследование вакцины, которая может помочь предотвратить возникновение рака у собак или затормозить его развитие.

Происшествия В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Политика Иран опроверг данные о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке Агентство добавило, что Тегеран в ответ на послание президента США заявил, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия, а принимать решение будет верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Происшествия В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.

Футбол Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.

Авто GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.

Политика Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.

Финансы Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Политика Путин пообещал повышение пенсий Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.

Шоу-бизнес Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.