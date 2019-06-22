В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с РоссиейRT на русском вчера в 23:38

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.

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