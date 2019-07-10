Политика
В бундестаге оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник ПобедыRT на русском 09:26
Депутат бундестага Вальдемар Хердт в беседе с телеканалом «360» оценил слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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с чего всё началось
Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.РИА Новости07:59
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