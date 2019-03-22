Происшествия
В будку полиции возле посольства России в Афинах бросили гранатуМосковский Комсомолец 02:17
Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах, сообщили в пресс-службе российского посольства. По поводу пострадавших ничего не сообщается.
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Спорт
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Обновлено вчера в 19:40
Спорт
Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин получил премию словацкого «Экономического клуба»
Президент России Владимир Путин стал лауреатом премии словацкого Неформального экономического форума "Экономический клуб" - "Золотой биатек - 2018".
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика
Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Политика
ЕС даст Британии отсрочку по Brexit
Евросоюз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
ООН: статус Голанских высот остается неизменным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
Обновлено в 11:28
Культура
Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих
"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Театры
В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»
Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено в 08:51
Футбол
Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Политика
США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Авто
Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
На вечеринке порноактриса и заявила, что вновь выходит замуж, передает LigaNews.
Обновлено в 09:57
Космос
Конца света не будет: Нибиру уничтожена – Конспирологи
По мнению специалистов, нашей планете теперь ничего не угрожает, так как от Нибиру остались лишь небольшие метеориты.
Обновлено в 05:43
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых граждан
Самозанятые россияне столкнулись с первыми случаями блокировки своих банковских счетов.
Обновлено в 09:32
Авто
Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено в 06:01