Происшествия

В будку полиции возле посольства России в Афинах бросили гранатуМосковский Комсомолец 02:17

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах, сообщили в пресс-службе российского посольства. По поводу пострадавших ничего не сообщается.
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Очевидец рассказал подробности нападения на российское консульство в Афинах

РИА Новости10:34

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

РБК02:05

В посольстве России в Греции прокомментировали инцидент с гранатой

RT на русском05:48

МИД Греции: виновных в нападении на посольство РФ в Афинах нужно найти и отдать под суд

ТАСС07:46

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах

Коммерсантъ01:50

В посольство России в Афинах бросили гранату

Эхо Москвы03:03

Греция пообещала поймать виновных в нападении на посольство РФ в Афинах

Газета.Ru08:32
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Спорт

Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Обновлено вчера в 19:40
Спорт

Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.
Обновлено в 09:47
Политика

Путин получил премию словацкого «Экономического клуба»

Президент России Владимир Путин стал лауреатом премии словацкого Неформального экономического форума "Экономический клуб" - "Золотой биатек - 2018".
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек

Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика

Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Политика

ЕС даст Британии отсрочку по Brexit

Евросоюз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
Обновлено в 11:28
Культура

Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих

"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Экономика

Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Театры

В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»

Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено в 06:15
Футбол

Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Авто

Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ

Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Политика

США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий

У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Авто

Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Политика

Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода

По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

На вечеринке порноактриса и заявила, что вновь выходит замуж, передает LigaNews.
Обновлено в 09:57
Космос

Конца света не будет: Нибиру уничтожена – Конспирологи

По мнению специалистов, нашей планете теперь ничего не угрожает, так как от Нибиру остались лишь небольшие метеориты.
Обновлено в 05:43
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых граждан

Самозанятые россияне столкнулись с первыми случаями блокировки своих банковских счетов.
Обновлено в 09:32
Авто

Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено в 06:01
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