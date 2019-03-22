В будку полиции возле посольства России в Афинах бросили гранатуМосковский Комсомолец 02:17

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах, сообщили в пресс-службе российского посольства. По поводу пострадавших ничего не сообщается.

В будку полиции возле посольства России в Афинах бросили гранату

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