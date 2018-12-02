Армия и оружие

В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ
РИА Новости
04:27

Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.
РИА Новости04:27
с чего всё началось
Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday
 о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.
ТАСС07:06

Подробнее о событии

Журналист Первого канала отверг обвинения британской газеты о шпионаже съемочной группы

ТАСС07:06

На Первом канале отреагировали на обвинения Британии в шпионаже

Взгляд.ру08:04

Минобороны Великобритании запретило военным общаться с журналистом «Первого канала»

Коммерсантъ05:25

Британские военные заподозрили журналистов из России в попытке проникнуть на их базу

Интерфакс05:04

В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ

РИА Новости04:27

СМИ: Минобороны Великобритании заподозрило шефа бюро Первого канала в шпионаже. По военным базам страны разослали предупреждение

Фонтанка.Ру02:40

Минобороны Великобритании разослало предупреждение по военным базам после появления у одной журналистов Первого канала

Эхо Москвы03:04
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Армия и оружие

В России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом США был найден мертвым в своей резиденции

Военно-морской адмирал, ответственный за операции ВМС США на Ближнем Востоке, был найден мертвым в Бахрейне, сообщает NBC News.
Обновлено в 07:23
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Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН

Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Лавров назвал действия США на восточном берегу Евфрата неприемлемыми

О нарушении территориальной целостности Сирии благодаря действиям США на восточном берегу Евфрата заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 декабря в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД России отметил, что действия США являются нарушением «объявленной всеми и подтвержденной в резолюции СБ ООН приверженности территориальной целостности Сирии».
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Армия и оружие

Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался

Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

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В Челябинске прошла акция Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и Совета шефов воинских частей «От призыва до увольнения в запас».
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года

Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии

Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Глава Минобороны Шойгу подарил фуражку девушкам-КВНщицам из Вольска

Президент КВН Александр Масляков находился в зале с Шойгу. По традиции глава Минобороны РФ подарил победителям свою фуражку.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В Витебско-Новгородской танковой дивизии начался новый учебный год

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны

Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных сил новыми технологиями самообороны.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Папа Франциск зажег свечу во имя мира в Сирии

Во время воскресной проповеди в Ватикане Папа Римский Франциск призвал прихожан помолиться за мир в Сирии.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В ГВКГ имени Бурденко поступил уникальный медицинский комплекс

Оснащение медицинских учреждений Минобороны России производится в соответствии с программой развития военной медицины, утверждённой Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и реализуемой под непосредственным руководством заместителя Министра обороны Тимура Иванова, начальника ГВМУ Дмитрия Тришкина.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

На Тихоокеанском флоте прошел учебно-методический сбор специалистов физической подготовки Восточного военного округа

В течение четырёх дней на базе частей Тихоокеанского флота проходил учебно-методический сбор специалистов физической подготовки Восточного военного округа.
Обновлено в 01:34
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