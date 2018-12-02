с чего всё началось

Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.

Армия и оружие Армия и оружие В России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Пятым флотом США был найден мертвым в своей резиденции Военно-морской адмирал, ответственный за операции ВМС США на Ближнем Востоке, был найден мертвым в Бахрейне, сообщает NBC News.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН.

Армия и оружие Армия и оружие Лавров назвал действия США на восточном берегу Евфрата неприемлемыми О нарушении территориальной целостности Сирии благодаря действиям США на восточном берегу Евфрата заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 декабря в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос журналистов, глава МИД России отметил, что действия США являются нарушением «объявленной всеми и подтвержденной в резолюции СБ ООН приверженности территориальной целостности Сирии».

Армия и оружие Армия и оружие Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.

Армия и оружие Армия и оружие Акция «От призыва до увольнения в запас» прошла в Челябинске В Челябинске прошла акция Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и Совета шефов воинских частей «От призыва до увольнения в запас».

Армия и оружие Армия и оружие Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.

Армия и оружие Армия и оружие Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.

Армия и оружие Армия и оружие Глава Минобороны Шойгу подарил фуражку девушкам-КВНщицам из Вольска Президент КВН Александр Масляков находился в зале с Шойгу. По традиции глава Минобороны РФ подарил победителям свою фуражку.

Армия и оружие Армия и оружие В Витебско-Новгородской танковой дивизии начался новый учебный год

Армия и оружие Армия и оружие Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных сил новыми технологиями самообороны.

Армия и оружие Армия и оружие Папа Франциск зажег свечу во имя мира в Сирии Во время воскресной проповеди в Ватикане Папа Римский Франциск призвал прихожан помолиться за мир в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В ГВКГ имени Бурденко поступил уникальный медицинский комплекс Оснащение медицинских учреждений Минобороны России производится в соответствии с программой развития военной медицины, утверждённой Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и реализуемой под непосредственным руководством заместителя Министра обороны Тимура Иванова, начальника ГВМУ Дмитрия Тришкина.