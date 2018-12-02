Армия и оружие
В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ
В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИРИА Новости04:27
Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.
РИА Новости04:27
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с чего всё началось
Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.ТАСС07:06
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