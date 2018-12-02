с чего всё началось

Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

Армия и оружие Армия и оружие Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Армия и оружие Армия и оружие Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.

Армия и оружие Армия и оружие Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.

Армия и оружие Армия и оружие Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных сил новыми технологиями самообороны.

Армия и оружие Армия и оружие В Сенате США призвали Турцию сделать выбор между Россией и Западом Инхоф отметил, что в США и НАТО считают Турцию очень важным партнером, поэтому она должна поступать так, как предусматривает этот статус.

Армия и оружие Армия и оружие В ГВКГ имени Бурденко поступил уникальный медицинский комплекс Оснащение медицинских учреждений Минобороны России производится в соответствии с программой развития военной медицины, утверждённой Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и реализуемой под непосредственным руководством заместителя Министра обороны Тимура Иванова, начальника ГВМУ Дмитрия Тришкина.

Армия и оружие Армия и оружие Глава Минобороны Шойгу подарил фуражку девушкам-КВНщицам из Вольска Президент КВН Александр Масляков находился в зале с Шойгу. По традиции глава Минобороны РФ подарил победителям свою фуражку.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Дальность стрельбы ракетного комплекса «Метис» увеличат до 3 км В настоящее время ведутся работы по модернизации комплекса, в результате которых планируется увеличить его дальность с 2 до 3 километров.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения связи ЗВО получили крупную партию современной техники На вооружение войск связи Западного военного округа (ЗВО) в рамках Гособоронзаказа-2018 поступила крупная партия современной техники.