Цены на вторичное жилье в России достигли трехлетнего максимумаЭкономика сегодня вчера в 09:54

Средняя цена вторичного жилья в России по итогам первого квартала 2019 года достигла трехлетнего максимума – 64,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Об этом сообщили в компании «Авито Недвижимость».

Цены на вторичное жилье в России достигли трехлетнего максимума

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