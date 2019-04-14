Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли трехлетнего максимумаЭкономика сегодня вчера в 09:54
Средняя цена вторичного жилья в России по итогам первого квартала 2019 года достигла трехлетнего максимума – 64,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Об этом сообщили в компании «Авито Недвижимость».
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Цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии выросли на 3,7% в первом квартале
RT на русском12 апреля в 14:20
Цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии в I квартале года выросли на 3,7%
Udm-Info12 апреля в 00:41
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Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Здоровье
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"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
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Армия и оружие
В ходе боев в Ливии убито 147 человек
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Орешкин объяснил отставание от плана Путина по росту инвестиций
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал журналистам высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что, по его мнению, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, не будет выполнена.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Футбол
Сергей Хусаинов: «Нужно было ставить пенальти в ворота „Ростова“»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что рефери Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота «Ростова» в концовке матча со «Спартаком» (2:1) в 23-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:14
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50
Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено вчера в 23:16
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41