Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жильеLenta.ru 14:58
За квартал недвижимость подорожала в 80 регионах страны из 83-х, где проводилось исследование. Лидерами по росту стоимости «вторички» стали Татарстан, где квадратный метр прибавил в цене семь процентов, Ставропольский край (вырос на 6 процентов) и Сахалинская область (также 6 процентов).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Космос
Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео
В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»
По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Общество
В Уфе стартуют работы по строительству нового Бельского моста
В Уфе запланировано строительство нового моста – вставки между двумя существующими мостами через Белую в створе Воровского.
Обновлено в 21:47
Политика
Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Экономика
В ОЭСР считают, что Японии нужно поднять потребительский налог
Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что Японии для поддержания финансовой стабильности и снижения госдолга необходимо увеличить ставку потребительского налога, которая на данный момент составляет 8%. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе ОЭСР.
Обновлено в 23:00
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Главком НАТО в Европе посетовал, что не понимает Россию
С Россией следовало бы общаться более плотно, это позволило бы лучше понимать друг друга и осознавать, для чего нужны те или иные действия, заключил Скапаротти и уточнил, что контакты с Москвой не обязательно наращивать чрезмерно.
Обновлено в 19:14
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева рассказала, почему она почти никогда не простывает
Кстати, как писал портал Teleprogramma.pro, всего несколько дней назад, 9 апреля певица отметила свое 40-летие.
Обновлено в 22:33
Политика
Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома
Обновлено в 09:55
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Происшествия
Гурулев раскритиковал несогласованность при тушении сгоревших стоянок
Обратились за помощью, когда уже было поздно.
Обновлено в 23:00
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Технологии
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
Обновлено в 09:22
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Культура
Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон
Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Обновлено в 21:25