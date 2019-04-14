Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жильеLenta.ru 14:58

За квартал недвижимость подорожала в 80 регионах страны из 83-х, где проводилось исследование. Лидерами по росту стоимости «вторички» стали Татарстан, где квадратный метр прибавил в цене семь процентов, Ставропольский край (вырос на 6 процентов) и Сахалинская область (также 6 процентов).
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Цены на жильё выросли почти во всех регионах

News.ru16:53

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Lenta.ru14:58

Покупатели заселяют вторичное жилье

Коммерсантъ07:00

Цены на вторичное жилье в России достигли трехлетнего максимума

Экономика сегодня09:54

Ирина Доброхотова: если кто-то решает покупать недвижимость сейчас, то он не прогадает

BFM.ru11:17

Цены на вторичное жильё бьют все рекорды

АБН07:23

Уфа заняла пятое место среди крупных городов по динамике цен на «вторичку»

Башинформ10:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Автоспорт

Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн

Обновлено в 08:00
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Космос

Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео

В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»

По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Общество

В Уфе стартуют работы по строительству нового Бельского моста

В Уфе запланировано строительство нового моста – вставки между двумя существующими мостами через Белую в створе Воровского.
Обновлено в 21:47
Политика

Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Экономика

В ОЭСР считают, что Японии нужно поднять потребительский налог

Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что Японии для поддержания финансовой стабильности и снижения госдолга необходимо увеличить ставку потребительского налога, которая на данный момент составляет 8%. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе ОЭСР.
Обновлено в 23:00
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Отряд спасателей МЧС прибыл в район самого большого пожара на Колыме

Обновлено в 22:34
Армия и оружие

Главком НАТО в Европе посетовал, что не понимает Россию

С Россией следовало бы общаться более плотно, это позволило бы лучше понимать друг друга и осознавать, для чего нужны те или иные действия, заключил Скапаротти и уточнил, что контакты с Москвой не обязательно наращивать чрезмерно.
Обновлено в 19:14
Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Происшествия

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол

«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева рассказала, почему она почти никогда не простывает

Кстати, как писал портал Teleprogramma.pro, всего несколько дней назад, 9 апреля певица отметила свое 40-летие.
Обновлено в 22:33
Политика

Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома

Обновлено в 09:55
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Происшествия

Гурулев раскритиковал несогласованность при тушении сгоревших стоянок

Обратились за помощью, когда уже было поздно.
Обновлено в 23:00
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Технологии

Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Обновлено в 09:22
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Культура

Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон

Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Обновлено в 21:25
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