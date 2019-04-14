В большинстве регионов России заметили рост цен на жильеLenta.ru 14:58

За квартал недвижимость подорожала в 80 регионах страны из 83-х, где проводилось исследование. Лидерами по росту стоимости «вторички» стали Татарстан, где квадратный метр прибавил в цене семь процентов, Ставропольский край (вырос на 6 процентов) и Сахалинская область (также 6 процентов).

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