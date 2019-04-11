Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жильеLenta.ru 14:58

За квартал недвижимость подорожала в 80 регионах страны из 83-х, где проводилось исследование. Лидерами по росту стоимости «вторички» стали Татарстан, где квадратный метр прибавил в цене семь процентов, Ставропольский край (вырос на 6 процентов) и Сахалинская область (также 6 процентов).
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В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Lenta.ru14:58

Цены на вторичку за квартал выросли в 80 регионах России

Вести.Ru11 апреля в 06:00

Цены на рынке вторичного жилья в Удмуртии выросли на 3,7% в первом квартале

RT на русском12 апреля в 14:20

Эксперты рассказали о росте цен на вторичное жилье по всей стране

РБК11 апреля в 09:30

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News.ru16:53

Определены районы Петербурга с самым дорогим и самым доступным вторичным жильем

БН.ру11 апреля в 04:15

Новостройки в Иркутской области за год подорожали на 13,5%

SIA.ru10 апреля в 22:37
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