Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жильеLenta.ru вчера в 14:58

За квартал недвижимость подорожала в 80 регионах страны из 83-х, где проводилось исследование. Лидерами по росту стоимости «вторички» стали Татарстан, где квадратный метр прибавил в цене семь процентов, Ставропольский край (вырос на 6 процентов) и Сахалинская область (также 6 процентов).
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Цены на жильё выросли почти во всех регионах

News.ruвчера в 16:53

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Lenta.ruвчера в 14:58

Покупатели заселяют вторичное жилье

Коммерсантъвчера в 07:00

Цены на вторичное жилье в России достигли трехлетнего максимума

Экономика сегоднявчера в 09:54

Ирина Доброхотова: если кто-то решает покупать недвижимость сейчас, то он не прогадает

BFM.ruвчера в 11:17

Цены на вторичное жильё бьют все рекорды

АБНвчера в 07:23

Уфа заняла пятое место среди крупных городов по динамике цен на «вторичку»

Башинформвчера в 10:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Музыка

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:28
Авто

Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Экономика

Рынок микрофинансирования ждет сокращение

Рынок микрофинансирования ждет сокращение По итогам 2018 года микрофинансовый рынок показал значительный рост.
Обновлено вчера в 19:08
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге.
Обновлено вчера в 17:57
Музыка

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Париже два человека пострадали при взрыве в доме, пишут СМИ

Пять зданий эвакуированы в качестве меры предосторожности, два человека пострадали в результате взрыва в одной из квартир в доме в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой

К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ

Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл бросила молодого любовника

Супермодель Наоми Кэмпбелл бросила своего 25-летнего любовника, участника группы One Direction Лиама Пейна, сообщает The Sun.
Обновлено 13 апреля в 19:25
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца

Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ

В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Общество

Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае увеличилось до 26 человек

В Китае число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу увеличилось до 26 человек.
Обновлено в 00:30
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