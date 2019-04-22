Общество
В большинстве регионов России сократилось населениеLenta.ru 09:02
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг.
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Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Футбол
Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО
Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Интернет
Миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей
В новом опросе Национального центра кибербезопасности Великобритании отмечается, что миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей, сообщает Хайтек.
Обновлено в 07:27
Авто
Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок
Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Футбол
А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон впервые показала младшую дочь
В прошедшие выходные Джессика Симпсон не только впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка, но и порадовала поклонников фотографиями дочки Берди Мэй Джонсон, которой исполнился месяц.
Обновлено в 02:45
Культура
Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного
Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Общество
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Религия
У православных христиан началась страстная неделя Великого поста
У православных христиан началась страстная неделя. Это шесть дней самого строгого поста в церковном году.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
В Аксубаеве отметили день рождения Ленина
О значении личности Владимира Ульянова в истории нашей страны и мира сказал в своей речи представитель ветеранской организации Мюдовского СП Леонид Лимонов.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Медики рассказали, как на организме может сказаться избыток витаминов
Например, у человека может появиться аллергия, переизбыток витаминов может негативно сказаться на печени и даже вызвать развитие онкологических патологий, пишет aif.ru.
Обновлено в 11:14
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Обновлено в 10:38
Происшествия
Матерившегося пассажира не пустили в самолет в «Шереметьево»
В столичном аэропорту «Шереметьево» пассажир устроил перепалку с членами экипажа и никуда не улетел.
Обновлено в 10:35
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Хоккей
Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10