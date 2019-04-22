Общество

В большинстве регионов России сократилось населениеLenta.ru 09:02

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Российская газета02:39

Эксперт объяснил лидерство Севастополя в рейтинге демографии

Известия06:24

«РИА Новости»: названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Коммерсантъ04:02

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

РБК02:49

России предрекли изменение национального состава из-за выходцев с Кавказа

URA.Ru06:52

Названы регионы России, лидирующие по приросту и убыли населения

ФАН00:11

Названы регионы — лидеры по приросту и убыли населения

РИА Новостивчера в 20:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика

Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня

Обновлено в 10:54
Политика

В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Обновлено в 07:17
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Общество

Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

Обновлено в 09:18
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

В Минобороны предостерегли США от военной операции в Венесуэле

Планируемая США военная операция против Венесуэлы будет не в интересах Вашингтона, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Политика

США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

Обновлено в 10:44
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Религия

У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Общество

Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Политика

На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Кино

Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»

Обновлено в 11:43
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 06:34
Политика

«Дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам

Екатерина Тихонова, которую СМИ и Минфин США называют дочерью президента России Владимира Путина, планирует защитить диссертацию и стать кандидатом физико-математических наук.
Обновлено в 11:56
Хоккей

Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
Обновлено в 10:36
Авто

Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России

Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Космос

В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Происшествия

Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео

В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
Политика

Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Минобороны: В Алеппо состоялся обмен пленными в формате 9 на 9

По данным военного ведомства, в понедельник 22 апреля в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований.
Обновлено в 10:29
Авто

Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное