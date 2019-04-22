Общество
В большинстве регионов России сократилось населениеLenta.ru 09:02
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг.
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Политика
Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня
Обновлено в 10:54
Политика
В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Общество
Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь
Обновлено в 09:18
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В Минобороны предостерегли США от военной операции в Венесуэле
Планируемая США военная операция против Венесуэлы будет не в интересах Вашингтона, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Политика
США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Обновлено в 10:44
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Общество
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Кино
Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»
Обновлено в 11:43
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Политика
«Дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам
Екатерина Тихонова, которую СМИ и Минфин США называют дочерью президента России Владимира Путина, планирует защитить диссертацию и стать кандидатом физико-математических наук.
Обновлено в 11:56
Хоккей
Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
Обновлено в 10:36
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Космос
В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Происшествия
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Минобороны: В Алеппо состоялся обмен пленными в формате 9 на 9
По данным военного ведомства, в понедельник 22 апреля в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований.
Обновлено в 10:29
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58