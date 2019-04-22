Общество

В большинстве регионов России сократилось населениеLenta.ru 09:02

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт объяснил лидерство Севастополя в рейтинге демографии

Известия06:24

«РИА Новости»: названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Коммерсантъ04:02

Названы регионы — лидеры по приросту и убыли населения

РИА Новостивчера в 20:01

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Российская газета02:39

Уральский регион обогнал Московскую область по приросту населения

URA.Ru01:20

Названы регионы России, лидирующие по приросту и убыли населения

ФАН00:11

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

РБК02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Космос

Открыты пять экзопланет с длительными периодами обращения

Женевские астрономы обнаружили пять новых экзопланет с огромными периодами обращения вокруг своих звезд — от 15 лет и более.
Обновлено в 03:51
Здоровье

Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов

Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
Обновлено в 06:55
Экономика

ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов

Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Политика

В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Авто

Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России

Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Здоровье

От укусов клещей уже пострадали более 200 жителей Липецкой области

Среди пострадавших от укусов клещей - 82 ребенка На 18 апреля в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратились 216 человек, сообщает Роспотребнадзор Липецкой области.
Обновлено в 09:52
Футбол

Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Обновлено в 11:49
Наука

Реакция на стресс связана с его последствиями

Поведение при стрессе тесно связано с физиологической реакцией на стресс – активный индивидуум стрессирует меньше, чем тот, который не предпринимает никаких действий.
Обновлено в 01:22
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
Политика

США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы»

США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Военный самолет США заметили у Крыма

Обновлено в 13:13
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Политика

Мизулина назвала запреты признаком свободы

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Обновлено в 09:32
Гаджеты

Samsung отменила старт продаж складного смартфона Galaxy Fold

Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:55
Футбол

Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»

Обновлено в 14:08
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Авто

Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class

Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное