Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ НоркинаФАН вчера в 10:11
Напомним, 2 апреля Андрей Норкин вел программу «Место встречи» на НТВ, на которой речь шла о ситуации на Украине. После реплик гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», и покинул эфир. По мнению зрителей, у телеведущего могло подскочить давление.
Читать в источнике
Оценить497
Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийRT на русском 03 апреля в 14:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Спорт
Медведева и Туктамышева сыграли в боулинг и поели суши в Японии
Спортсменки сыграли в боулинг и поели суши во время пребывания в Японии.
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Беглов отчитал чиновников из-за выделения квот
В эфире телеканала «78» глава города призвал чиновников Санкт-Петербурга разобраться с системой выделения медицинских квот.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина Хиллария Болдуин заявила в Instagram о возможности выкидыша
Супруга Алека Болдуина показала округлившийся живот и заявила, что её ребёнок вряд ли выживет.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах мэра Новосибирска
Выборы мэра Новосибирска состоятся в сентябре 2019 года.
Обновлено в 00:15
Авто
Geely модернизировала кросс Emgrand GS за 750 тыс. руб., предназначенный для РФ
Минпром КНР опубликовал на своем сайте изображения модернизированного малогабаритного паркетника Geely Emgrand GS.
Обновлено в 00:17
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео
Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Наука
Наноматериалы придают растениям «супер» способности
Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
Обновлено 03 апреля в 08:04