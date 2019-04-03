Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ НоркинаФАН вчера в 10:11
Напомним, 2 апреля Андрей Норкин вел программу «Место встречи» на НТВ, на которой речь шла о ситуации на Украине. После реплик гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», и покинул эфир. По мнению зрителей, у телеведущего могло подскочить давление.
Читать в источнике
Оценить500
Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийRT на русском 03 апреля в 14:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Театры
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика
Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Музыка
Оззи Осборн отменил все концерты
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Мэра Евпатории арестовали до конца мая
Обновлено вчера в 12:45
Хоккей
Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке
Обновлено в 03:32
Хоккей
Квартальнов покинет «Локомотив», кандидат на его место – Кари Ялонен
По нашим данным, кандидатом на место российского тренера в "Локомотиве" является финн Кари Ялонен.
Обновлено в 01:00
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Гаджеты
Amazon разрабатывает беспроводные наушники со встроенной Alexa
Amazon представит беспроводные наушники во второй половине 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Обновлено в 03:34
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Космос
Первый израильский лунный посадочный аппарат выходит на орбиту к Луне
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Единоборства
Гастелум про Конора и Хабиба: «Если это продолжится, кто-то точно получит травму или пулю»
Обновлено в 02:24
Политика
СПЧ предложил объявить амнистию к 75-летию Победы в ВОВ
Совет по правам человека предложит российскому президенту Владимиру Путину объявить амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил 5 апреля глава структуры Михаил Федотов РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Космос
«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30