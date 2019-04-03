Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ НоркинаФАН вчера в 10:11

Напомним, 2 апреля Андрей Норкин вел программу «Место встречи» на НТВ, на которой речь шла о ситуации на Украине. После реплик гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», и покинул эфир. По мнению зрителей, у телеведущего могло подскочить давление.
Читать в источнике
Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийRT на русском 03 апреля в 14:31

Подробнее о событии

Телеведущего Андрея Норкина госпитализировали

Ридусвчера в 11:26

Жена телеведущего Андрея Норкина рассказала о его болезни

РИА Новостивчера в 09:58

Почему ведущий «Места встречи» исчез из студии, объяснили в НТВ

Газета.Ru03 апреля в 16:09

Жена журналиста Норкина озвучила его диагноз

URA.Ruвчера в 10:24

Жена Норкина назвала его диагноз

Московский Комсомолецвчера в 07:49

Причины, по которым Норкин покинул эфир «Места встречи», назвали в НТВ

ФАН03 апреля в 17:17

Жена Норкина рассказала, куда пропал муж

Взгляд.рувчера в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

Обновлено вчера в 23:39
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Театры

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Политика

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Музыка

Концерт классической музыки пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики

Обновлено в 03:27
Музыка

Оззи Осборн отменил все концерты

Обновлено вчера в 22:57
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Обновлено вчера в 12:45
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке

Обновлено в 03:32
Хоккей

Квартальнов покинет «Локомотив», кандидат на его место – Кари Ялонен

По нашим данным, кандидатом на место российского тренера в "Локомотиве" является финн Кари Ялонен.
Обновлено в 01:00
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Гаджеты

Amazon разрабатывает беспроводные наушники со встроенной Alexa

Amazon представит беспроводные наушники во второй половине 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Обновлено в 03:34
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Энергетика

Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара

Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Космос

Первый израильский лунный посадочный аппарат выходит на орбиту к Луне

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Единоборства

Гастелум про Конора и Хабиба: «Если это продолжится, кто-то точно получит травму или пулю»

Обновлено в 02:24
Политика

СПЧ предложил объявить амнистию к 75-летию Победы в ВОВ

Совет по правам человека предложит российскому президенту Владимиру Путину объявить амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил 5 апреля глава структуры Михаил Федотов РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Космос

«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Норкин
Российский телеведущий
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное