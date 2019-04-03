В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ НоркинаФАН вчера в 10:11

Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.

Напомним, 2 апреля Андрей Норкин вел программу «Место встречи» на НТВ, на которой речь шла о ситуации на Украине. После реплик гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», и покинул эфир. По мнению зрителей, у телеведущего могло подскочить давление.

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