Происшествия
В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем
В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчемРоссийская газетавчера в 21:21
Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря. Первыми о необычном методе лечения узнали журналисты ИА "Амур.инфо".
Российская газетавчера в 21:21
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Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.
— Василий Орлов, российский политикNews.ru 07:56
с чего всё началось
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.Амур.инфовчера в 01:59
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