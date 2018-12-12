В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.

с чего всё началось

Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря. Первыми о необычном методе лечения узнали журналисты ИА "Амур.инфо".

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