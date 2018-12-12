Происшествия

В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем
Российская газета
вчера в 21:21

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря. Первыми о необычном методе лечения узнали журналисты ИА "Амур.инфо".
Российская газетавчера в 21:21
Василий Орлов
Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.
— Василий Орлов, российский политикNews.ru 07:56
с чего всё началось

В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.
Амур.инфовчера в 01:59

Подробнее о событии

В благовещенской больнице назначили и.о. главврача после случая со скотчем

РИА Новости07:15

В Благовещенске главврача больницы уволили за перевязку скотчем

Life.ru06:03

Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем

Lenta.ru03:34

Главврача благовещенской больницы уволили за перевязку пациентки скотчем

Телеканал 360°03:29

Благовещенской больнице, где пациентку перевязали скотчем, предстоит комплексная проверка

Амур.инфо06:02

В Благовещенске уволили главврача горбольницы, где пациентке сделали перевязку скотчем

Говорит Москва03:13

В амурском следственном управлении начали проверку по факту перевязки пациентки скотчем

АСН2401:52
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