Происшествия

В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем
Российская газета
вчера в 21:21

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря. Первыми о необычном методе лечения узнали журналисты ИА "Амур.инфо".
Российская газетавчера в 21:21
с чего всё началось

В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.
Амур.инфовчера в 01:59

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На благовещенскую больницу, где сделали перевязку скотчем, поступали жалобы

РИА Новости06:53

В Благовещенске главврача больницы уволили за перевязку скотчем

Life.ru06:03

Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем

Lenta.ru03:34

Главврача благовещенской больницы уволили за перевязку пациентки скотчем

Телеканал 360°03:29

Благовещенской больнице, где пациентку перевязали скотчем, предстоит комплексная проверка

Амур.инфо06:02

В Благовещенске уволили главврача горбольницы, где пациентке сделали перевязку скотчем

Говорит Москва03:13

В амурском следственном управлении начали проверку по факту перевязки пациентки скотчем

АСН2401:52
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