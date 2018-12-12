В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.

с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря. Первыми о необычном методе лечения узнали журналисты ИА "Амур.инфо".

Происшествия Происшествия Число жертв крушения поезда в Анкаре возросло до семи

Происшествия Происшествия ФСБ задержала семь человек, собиравших деньги для боевиков По данным ФАН, задержаны семь человек.

Происшествия Происшествия Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили прав за пьяную езду Футболисту самарского клуба "Крылья Советов" Евгению Башкирову, которого правоохранители задержали в середине октября за вождение автомобиля в пьяном виде, вынесено наказание.

Происшествия Происшествия Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали

Происшествия Происшествия СК обнародовал видео наезда Mercedes на полицейского в Челябинске Следственным управлением СК по Челябинской области обнародовано видео резонансного ДТП, на котором 15-летняя школьница на Mercedes сбила пытавшегося ее остановить сотрудника ДПС.

Происшествия Происшествия В московском Театре сатиры нашли труп В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Происшествия В Сочи инженеру «Водостока» предъявили обвинение в гибели ребенка В Сочи заместителю главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть семилетнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Происшествия Происшествия Организатор убийства Старовойтовой подал прошение об УДО

Происшествия Происшествия В Подмосковье мужчина задушил годовалого младенца По подозрению в убийстве годовалого малыша в Подмосковье задержан его 22-летний отчим.

Происшествия Происшествия В Сочи из-под завалов рухнувшего барака достали двух мужчин В Сочи обрушилась часть нежилого барака, в результате из-под завалов спасателям пришлось извлекать двоих мужчин.

Происшествия Происшествия Все станции метро Петербурга проверили после разговора двух девушек Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», около 21:00 в среду женщина-диспетчер метро рассказала полицейским, что ее коллега, инспектор службы транспортной безопасности, на входе в станцию «Автово» услышал странный разговор двух девушек.

Происшествия Происшествия У бизнесмена вымогали деньги в обмен на похищенную жену

Происшествия Происшествия В Красноярске мать убила дочь за большое число ухажеров Между матерью и дочерью возник конфликт: 48-летняя женщина сочла поведение 25-летней дочери, которая одновременно встречалась с несколькими мужчинами, аморальным.