Шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне под Северодвинском находятся в больницах Архангельской области. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава региона Игорь Орлов.

В больницах находятся шесть пострадавших при взрыве под Северодвинском

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