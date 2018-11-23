Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.

с чего всё началось

С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации.

Уменьшить количество платных услуг в больницах пообещала Татьяна Голикова. Как пишет ТАСС, она отметила что, с одной стороны, в госчреждениях развиваются электронные сервисы, которые способствуют «цифровизации» экономики.

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