В ближайшее время «Зенит» объявит о приобретении РакицкогоСпорт-Экспресс 05:21

Приобретение 29-летнего футболиста может обойтись сине-бело-голубым в серьезную сумму - по нашим данным, "Шахтер" намерен получить 14 миллионов евро, премия за заключение контракта составит около 5 миллионов евро, а зарплата игрока - 2,5 миллиона евро.

с чего всё началось

Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

В ближайшее время «Зенит» объявит о приобретении Ракицкого

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