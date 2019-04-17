В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-ДамGmbox.ru 10:46

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро. А ещё компания бесплатно раздаст игрокам AC Unity.

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

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