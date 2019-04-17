Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-ДамGmbox.ru 10:46
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро. А ещё компания бесплатно раздаст игрокам AC Unity.
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В России может появиться новый экологический налог
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Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
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Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
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Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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Обновлено в 22:30
Политика
Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
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Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Обновлено в 16:55
Интернет
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
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Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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Армия и оружие
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Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
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Обновлено в 14:41
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Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
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Экономика
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Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
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Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
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Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
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Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
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