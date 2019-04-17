В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-ДамGmbox.ru 10:46

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро. А ещё компания бесплатно раздаст игрокам AC Unity.

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

Гаджеты Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.

Политика Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович не давала ему никакого списка «неприкасаемых» лиц, как он сам ранее утверждал.

Политика Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

Экономика Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ» Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Политика Отрыв Зеленского от Порошенко только растет По данным свежего исследования, которое проводилось с девятого по 14 апреля, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 72,2% респондентов, которые уже точно определились со своим выбором, тогда как Порошенко может рассчитывать лишь на 25,4% среди опрошенных избирателей.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Политика Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.

Космос Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.

Политика В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану» Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».

Интернет ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.

Наука Российские ученые клонируют жеребенка из вечной мерзлоты Группа ученых из России и Южной Кореи намерена клонировать жеребенка, пролежавшего в вечной мерзлоте 42 тысячи лет.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Шоу-бизнес Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.

Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.

Игры Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.