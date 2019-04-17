Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-ДамGmbox.ru 10:46
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро. А ещё компания бесплатно раздаст игрокам AC Unity.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Экономика
Медведев анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком
Сегодня, 17 апреля 2019 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства, анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 21:45
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Гаджеты
Недорогой смартфон Honor 20i представлен официально
Обновлено в 08:04
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 19:37
Общество
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.
Обновлено в 22:02
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Политика
Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила злопыхателям новым шпагатом
Анастасия Волочкова, отключившая комментарии в Instagram, продолжает наслаждаться собственным душевным спокойствием.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Музыка
Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте
Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.
Обновлено в 15:23
Космос
Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика
Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено в 12:58
Общество
Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка
Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 20:19
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Политика
Глава Крыма оценил влияние санкций на экономику региона
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы региона.
Обновлено в 20:59