Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-ДамGmbox.ru 10:46

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро. А ещё компания бесплатно раздаст игрокам AC Unity.
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Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной

Известия19:55

Ubisoft пожертвует 500 тысяч евро на восстановление Нотр-Дама

Мир фантастики10:51

Компания Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление собора Парижской Богоматери

Матч ТВ13:50

Ubisoft сделает бесплатной игру Assassin’s Creed с собором Нотр-Дам-де-Пари

REGNUM16:40

Создатель игры Assassin’s Creed пообещал 500 тысяч евро для Нотр-Дама

Московский Комсомолец12:58

Игры не горят. Может ли Assassin’s Creed спасти Нотр-Дам?

Новая газета10:11

Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной

РИА Новости18:05
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Экономика

Медведев анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком

Сегодня, 17 апреля 2019 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства, анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком.
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Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
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Происшествия

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Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 21:45
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
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На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей

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Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Гаджеты

Недорогой смартфон Honor 20i представлен официально

Обновлено в 08:04
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
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Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 19:37
Общество

Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг

Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.
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Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
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Паралимпийской чемпионке из Москвы в Волгограде примерили «крылья»

Обновлено в 06:03
Политика

Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
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Анастасия Волочкова ответила злопыхателям новым шпагатом

Анастасия Волочкова, отключившая комментарии в Instagram, продолжает наслаждаться собственным душевным спокойствием.
Обновлено в 10:45
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Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
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Названы вызывающие рак кишечника продукты

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Как ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

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В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
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Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте

Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.
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Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено в 12:58
Общество

Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка

Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.
Обновлено в 09:04
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Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
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КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

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Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

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Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

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Глава Крыма оценил влияние санкций на экономику региона

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы региона.
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