В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-ДамGmbox.ru 10:46

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро. А ещё компания бесплатно раздаст игрокам AC Unity.

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

Экономика Медведев анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком Сегодня, 17 апреля 2019 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства, анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

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Политика Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

Политика Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.

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Общество Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.

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